सौरभ भारद्वाज को मिला 2 पूर्व CM का साथ, ED रेड पर क्या बोले दिग्गज?

ED raid at Saurabh Bhardwaj House : वरिष्‍ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के यहां अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी पर सवाल उठाए।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आप को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि आप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आप की है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रैडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है।



मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।



"आप" को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की…

आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई?



क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं — क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है।



जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है।…

उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं।

