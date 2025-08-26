Hanuman Chalisa

Weather Update : राजस्थान से बिहार तक बारिश का कहर, यूपी को मिलेगी राहत, अन्य राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (07:59 IST)
Weather Update : राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियां-नाले उफान पर हैं। सड़कें टूटने और भूस्खलन के कारण आवाजाही बाधित हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। 
 
राजस्थान में जनजीवन प्रभावित : पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। हाड़ौती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते जन-धन की भारी क्षति हुई है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और कई जगहों का संपर्क कट गया है। राजस्थान में मानसून सीजन में वर्षा जनित हादसों में अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है।
 
बिहार में भारी बारिश का अलर्ट : बिहार में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग पटना ने राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 31 अगस्त तक राज्य में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार को अभी काफी बारिश की दरकार है। राज्य में अब तक 542.9 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 732 मिमी होना चाहिए।
उत्तराखंड में येलो अलर्ट : मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। 29 अगस्त तक राज्य का मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं।
 
यूपी में मानसून सुस्त : उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। राज्य में आज लोगों को इससे राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार से यूपी में बादलों की सक्रियता घटेगी और अगले 4 से 5 दिन मानसून की रफ्तार कम होगी। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे एक और वेदर सिस्टम के असर से 31 अगस्त के आसपास यूपी में फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।
 
हिमाचल में मणिमहेश यात्रा रोकी : हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भी भारी बारिश का दौर जारी है। कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर में भारी बारिश हुई। पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत के बाद मणिमहेश की यात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है। 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी बीच रास्ते में फंसे हैं। मंगलवार को ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 
