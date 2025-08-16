janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पूरे देश में लागू हुआ FASTag Pass, पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3 हजार वाला पास, जानिए क्‍या है फायदा

Advertiesment
हमें फॉलो करें FASTag Pass implemented across the country

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (13:19 IST)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में ‘फास्टैग एनुअल पास’ लागू कर दिया है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एनुअल पास को पहले ही दिन नेशनल हाईवे यूजर्स से अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स मिला है। बता दें कि लागू करने के पहले दिन शाम 4:30 बजे तक करीब 1.2 लाख यूजर्स ने फास्टैग एनुअल पास खरीदा और एक्टिव किया। 15 अगस्त को देशभर के टोल प्लाजा पर फास्टैग एनुअल पास से लगभग 1.24 लाख ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं।

3 हजार में 1 साल की वैलिडिटी : सरकारी बयान में कहा गया है कि नेशनल हाईवे यूजर्स को एक सहज और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए, फास्टैग एनुअल पास 3000 रुपए की एकमुश्त राशि में एक साल की वैलिडिटी या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉस करने तक वैलिड रहेगा। ये एनुअल पास सिर्फ नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर ही वैलिड होगा। स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवे पर ये लागू नहीं होगा। फास्टैग एनुअल पास को बार-बार रीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 3 हजार की फीस पूरे साल भर चलेगी, जब तक कि इससे 200 टोल पार न कर लिए जाएं।

नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए : एनुअल पास वैलिड फास्टैग वाले सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों जैसे- कार, जीप और वैन के लिए लागू है। एनुअल पास को एक्टिव करने के लिए अलग से एक लिंक राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध है। ये लिंक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फास्टैग एनुअल पास राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचएआई वेबसाइट के माध्यम से 3 हजार की एकमुश्त फीस पेमेंट करने के दो घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है।

देश में कितने फास्टैग यूजर्स : सरकारी बयान में जानकारी दी गई है कि लगभग 98 प्रतिशत की पहुंच दर और आठ करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में क्रांति ला दी है। बयान में कहा गया है कि एनुअल पास सुविधा की शुरुआत से न केवल फास्टैग यूजर्स के अनुभव में सुधार होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा ज्यादा किफायती होगी।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels