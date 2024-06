पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- बेटियों की तरक्की देखकर होता है गर्व, अपनी मातृभूमि की करें वंदना

Former President Ram Nath Kovind attended the convocation ceremony in Meerut : मेरठ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बेटियां आज बेटों को पछाड़कर तरक्की की राह पर बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी मातृभूमि से सदा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें जन्मस्थली से जुड़ी हैं, आज उसके कारण ही हम हैं। मौका था शोभित विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह का, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद ने शिरकत की है।