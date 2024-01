अवैध प्रवासियों पर लगेगी लगाम, म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की योजना बना रही सरकार

Free movement on India-Myanmar border will be stopped : भारत-म्यांमार सीमा (India-Myanmar border) के आसपास रह रहे लोगों को एक-दूसरे देश में बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था (free movement regime :FMR) शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।