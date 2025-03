गैंगस्टर अमन साव मुठभेड़ में ढेर, खुद को बताता था लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, विदेश में भी जुड़े हैं तार

Gangster Aman Saw killed in encounter: झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर अमन साव उर्फ अमन साहू (Aman Saw alias Aman Sahu) को मार गिराया। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब गैंगस्टर अमन साव के गिरोह के सदस्य उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। साव खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। बताया जाता है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जब लॉरेंस को लेकर बयानबाजी की थी, तब यादव अमन साव गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। अमन पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे। वह झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी।