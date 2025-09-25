GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेत

वर्ष 2017 में हम GST लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और वर्ष 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे।



जैसे-जैसे आर्थिक मजबूती होगी TAX का बोझ कम होता जाएगा: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

2014 से बहुत सारे टैक्स थे : उन्होंने पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2014 से पहले बहुत सारे टैक्स थे। एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था। टैक्स के कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। एक समय वह भी था जब 1000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था, लेकिन जब हम 2017 में पहली बार जीएसटी लाए तो यह टैक्स 170 रुपए से कम होकर 50 रुपए हो गया और अब यह 22 सितंबर के बाद घटकर सिर्फ 35 रुपए हो गया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों से तुलना करते हुए अन्य उत्पादों के उदाहरण भी दिए।