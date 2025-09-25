हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयान

Shashi Tharoor on handshake controversy : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप 2025 में मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
गौरतलब है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद, अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतनी ही दृढ़ता से सोचते हैं, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं, तो हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।
थरूर ने कहा कि हमने 1999 में पहले भी ऐसा किया है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था। जिस दिन हमारे सैनिक हमारे देश के लिए मर रहे थे, हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे। हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे क्योंकि खेल की भावना देशों के बीच, सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है। यह मेरा विचार है।
उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम, पहली बार अपमानित होने के बाद, दूसरी बार हमें अपमानित करने का फैसला करती है, तो यह दर्शाता है कि दोनों तरफ खेल की भावना का अभाव है।
गौरतलब है कि गुरुवार को BCCI ने 21 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी आईसीसी से सूर्यकुमार यादव की शिकायत की है।
एशिया कप 2025 में भारत ने दो मैचों में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो वह भी फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे रविवार को फाइनल में एक बार फिर दोनों देश आमने सामने होंगे।
