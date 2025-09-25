चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, जानिए टैक्स पर क्या कहा?

PM Modi in UP trade expo 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 में कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें बनाना है। आज सरकार मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज़ोर दे रही है। हम चिप से लेकर जहाज तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं।
पीएम मोदी ने निवेशकों से कहा कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां लाखों MSMEs का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है।
भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं — UPI, Aadhaar, DigiLocker, ONDC… ये सबको मौके दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है, और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है।
पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप : उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं और दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए हम भारत में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो। हम ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1000 की शर्ट पर 35 रुपए टैक्स : प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे कि बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट कभी संतुलित नहीं हो पाते थे। इसे संतुलित करना मुश्किल था। 2014 में 1,000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपए टैक्स लगता था। 2017 में GST लागू होने के बाद टैक्स घटकर 50 रुपये हो गया। अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1,000 रुपए की शर्ट पर सिर्फ 35 रुपए टैक्स देना होगा।
यूपी में बनते हैं 55 फीसदी मोबाइल : उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है।
edited by : Nrapendra Gupta