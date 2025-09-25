नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति में लीन हुए पीएम मोदी, शेयर कर रहे हैं भजनों की लिंक

नवरात्रि में आज देवी माता के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को मेरा बारंबार प्रणाम! सूर्य के समान दैदीप्यमान देवी मां से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को संपन्नता और प्रसन्नता का आशीर्वाद दें। उनका दिव्य आलोक हर किसी के जीवन को प्रकाशित करे।https://t.co/vvhA2n5XLv— Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2025
इससे पहले 23 सितंबर को उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा था कि नवरात्रि में आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन! देवी माता अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद प्रदान करें। साथ में उन्होंने आदित्य गढ़वी की आवाज में देवी स्तुती जयति जयति जगत्जननि की यूट्यूब लिंक शेयर की थी।
नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है।https://t.co/FutP0J1OUs— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
नवरात्रि में आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन! देवी माता अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद प्रदान करें। https://t.co/RuLHcK2DzG— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2025