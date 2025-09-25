नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति में लीन हुए पीएम मोदी, शेयर कर रहे हैं भजनों की लिंक

PM Modi in Navratri : नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के होते हैं। भजन, पूजन, हवन, आरती और गरबा के माध्यम से सभी मां की आराधना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों मां की भक्ति में लीन है। वह सोशल मीडिया पर भी लगातार नवरात्रि से जुड़ी पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को मां दुर्गा से जुड़े भजन सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी हर साल नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा-भक्ति के साथ करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वे मंदिर जाकर मातारानी के दर्शन और पूजन का लाभ भी लेते हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, नवरात्रि में आज देवी माता के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को मेरा बारंबार प्रणाम! सूर्य के समान दैदीप्यमान देवी मां से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को संपन्नता और प्रसन्नता का आशीर्वाद दें। उनका दिव्य आलोक हर किसी के जीवन को प्रकाशित करे। पीएम मोदी ने साथ में एक भजन जय जय देवी दुर्गा की लिंक भी शेयर की।

इससे एक दिन पहले अपनी पोस्ट में कहा था, नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है। साथ में उन्होंने मैथिली ठाकुर की आवाज में महिषासुरमर्दिनी की यूट्यूब लिंक भी शेयर की थी।

नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्ति-भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी! नवरात्रि में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा-अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे।

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा था कि इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। GST बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं।

edited by : Nrapendra Gupta