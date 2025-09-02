Dharma Sangrah

हर्ष गोयनका कन्फ्यूजन में क्यों हैं, भारत की विदेश नीति पर किया तंज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (20:10 IST)
मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका अपनी X पोस्ट के लिए भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। उनकी एक्स पोस्ट पर लोग मजेदार कमेंट्‍स भी करते हैं। इस बार गोयनका ने अपरोक्ष रूस से भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 
कन्फ्यूज देशभक्त की दिल की बात  
देशभक्त होने के नाते, दिमाग एकदम चकरघिन्नी बना हुआ है। पहले तो चीन से नाराज़ हुआ- नूडल्स को टाटा, चीनी गणेशजी को नमस्ते नहीं किया। फिर तुर्की का बकलावा देखा तो दिल ललचाया, पर जीभ को कहा- 'नो बकलावा!'। फिर मालदीव को देखा, छुट्टियां बुक थीं, पर मैंने कहा- 'समंदर बाद में, पहले देश!' इतना ही नहीं, आगे बढ़कर ट्रंपजी के मंदिर में माथा भी टेक आया और दिल-ओ-जान से अमेरिकन बन बैठा- बर्गर, फ्राइज़, फ्रीडम सब अपना लिया।
अब नए जमाने में, एक वफादार नागरिक के नाते, मैंने McDonalds को बॉय-बॉय कह दिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में ही छोड़ दिया। अब रूसी वोदका के साथ दोस्ती हो गई है और TikTok की रील्स पर रिहर्सल चल रही है- "ओ भाई, ज़रा हट के!"
अब असली कन्फ्यूजन ये है- पाकिस्तान का आने वाला क्रिकेट मैच देख लूं या देशभक्ति खतरे में पड़ जाएगी?
उनके ट्‍वीट पर लोगों ने कमेंट्‍स भी किए हैं। माधवन नारायण ने लिखा कि आप कराची का हलवा ट्राई कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए गोयनका ने लिखा कि  दरअसल, मेरा पसंदीदा ड्रिंक लाहौरी जीरा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसे कभी चखा है। सिर्फ 10 रुपए प्रति बोतल।
गौरतलब है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है जबकि  गलवान झड़प के बाद देश में चीन में बनी चीजों के बॉयकॉट का ट्रेंड चला था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मालदीव मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर राजनयिक विवाद पैदा होने के बाद बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चला और भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ दिया। Edited by : Sudhir Sharma

