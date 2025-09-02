हर्ष गोयनका कन्फ्यूजन में क्यों हैं, भारत की विदेश नीति पर किया तंज

देशभक्त होने के नाते, दिमाग एकदम चकरघिन्नी बना हुआ है। पहले तो चीन से नाराज़ हुआ- नूडल्स को टाटा, चीनी गणेशजी को नमस्ते नहीं किया। फिर तुर्की का बकलावा देखा तो दिल ललचाया, पर जीभ को कहा- 'नो बकलावा!'। फिर मालदीव को देखा, छुट्टियां बुक थीं, पर मैंने कहा- 'समंदर बाद में, पहले देश!' इतना ही नहीं, आगे बढ़कर ट्रंपजी के मंदिर में माथा भी टेक आया और दिल-ओ-जान से अमेरिकन बन बैठा- बर्गर, फ्राइज़, फ्रीडम सब अपना लिया।