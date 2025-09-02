मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

प्रियंका अपने समर्थकों के बीच एक वीडियो में कहती हुई दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बारे में तो पूछिए ही मत, मोदी जी का क्या कहना। वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो परमानेंट रूप से अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए वहां अपनी बड़ी लंबी लिस्ट लेकर गए थे। वहां कहा कि मुझे इतनी गालियां दी गईं। यहां भी गए तो कहते हैं मुझे इतनी गालियां दी गईं। रोते ही रहते हैं लगता है। उन्होंने लोगों से पूछा- आपने सलमान खान की पिक्चर 'तेरे नाम' देखी है? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'।