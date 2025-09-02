Festival Posters

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (18:14 IST)
Priyanka Gandhi targets Narendra Modi: वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते हैं। इनके लिए भी एक पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'। 
 
मोदी जी का तो पूछिए ही मत : प्रियंका अपने समर्थकों के बीच एक वीडियो में कहती हुई दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बारे में तो पूछिए ही मत, मोदी जी का क्या कहना। वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो परमानेंट रूप से अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए वहां अपनी बड़ी लंबी लिस्ट लेकर गए थे। वहां कहा कि मुझे इतनी गालियां दी गईं। यहां भी गए तो कहते हैं मुझे इतनी गालियां दी गईं। रोते ही रहते हैं लगता है। उन्होंने लोगों से पूछा- आपने सलमान खान की पिक्चर 'तेरे नाम' देखी है? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'। ALSO READ: फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई
आखिर क्यों आया प्रियंका का बयान : दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बिहार से जुड़े एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा था- एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने-चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। 
 
मोदी ने कहा कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपनी विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए।  लेकिन, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानसेवक बना दिया। यह बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति-पिछड़ा आगे बढ़ जाए तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता। इनको लगता है, नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

