एचडी रेवन्ना को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में दी जमानत

HD Revanna got big relief from the court : कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोप शामिल हैं।