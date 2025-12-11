rashifal-2026

SIR फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन ऐसे चेक करें

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (13:34 IST)
how to check SIR form status: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर फॉर्म जमा करने की आज (11 दिसंबर, 2025) आखिरी तारीख है। ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने फॉर्म बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) के पास जमा भी कर दिए हैं। अब लोगों की एक ही चिंता है कि उनका फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है या नहीं। या फिर वे कैसे चेक करें कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। आइए, हम आपको बताते हैं आसान तरीका, जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म जमा हुआ है या नहीं, यह ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 
 
एसआईआर फॉर्म स्टेटस इस तरह करें चेक : 
  • सबसे पहले आप https://voters.eci.gov.in/login साइट पर जाएं।  
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर ईपिक नंबर से लॉगिन करें। 
  • संबंधित खाने में कैप्चा डालें। 
  • ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें फिर 6 अंकों का ओटीपी डालें।
  • Fill Enumeration Form विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने राज्य का चयन करें।
  • अपना ईपिक नंबर डालें।
  • यदि फॉर्म जमा हो चुका है तो Already Submitted मैसेज दिखेगा।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद 9 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है, जो कि पहले 4 दिसंबर 2025 थी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होगा। इस सूची में भी आप अपना नाम देख सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से आपका नहीं है तो फिर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तियों पर सुनवाई 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक होगी। इस दौरान आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या फिर नाम और पते में सुधार करवाना चाहते हैं, तो वह भी कर सकेंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

