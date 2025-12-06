केरल में SIR की समय सीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?

Kerala SIR : चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर केरल के लिए मतदाता सूचियों को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को एक सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को 2 चरण में होने हैं।

संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर के बजाय 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी के बजाय अब 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जबकि मसौदा मतदाता सूची का ड्राफ्ट 23 दिसंबर को जारी होगा आपत्तियां और क्लेम के लिए 22 जनवरी तक का समय होगा।

SIR के लिए अतिरिक्त समय मिलने से इस कार्य में लगे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कर्मचारी गणना प्रपत्र और अन्य प्रक्रियाओं को जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का अनुरोध कर रहे थे।

Revised schedule of SIR for the State of Kerala pic.twitter.com/MNhqS2NnuF — Chief Electoral Officer Kerala (@Ceokerala) December 5, 2025 उल्लेखनीय है कि एसआईआर का पहला चरण बिहार में हुआ था, जबकि दूसरे में 9 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है। इस दौरान तनाव के चलते कई बीएलओ के निधन की खबरें भी सामने आई हैं।

चुनाव आयोग ने रविवार को एक बड़ा फैसला करते हुए 12 राज्यों में जारी गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी थी। अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे।

