Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

There has been speculation whether the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha have been invited for tonight's official dinner in honour of President Putin.



The two LoPs have not been invited. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 5, 2025

उन्होंने कहा था कि परंपरा यह है कि विदेश से कोई भी नेता आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करता है। उन्होंने इसके लिए अटलबिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कि उनके कार्यकाल में ऐसा ही होता था। राहुल गांधी ने कहा कि अब कोई विदेश से नेता आता है तो उसे मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया जाता है।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात के ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया है।