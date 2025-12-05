Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज
नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (20:29 IST)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है।
इसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। थरूर ने इस न्योते को संसदीय परंपरा बताते हुए इसमें शामिल होने की बात कही है। कांग्रेस महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नेताओं प्रतिपक्ष को पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गाधी ने गुरुवार को ही मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि विदेश से आने वाले नेताओं को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता।
उन्होंने कहा था कि परंपरा यह है कि विदेश से कोई भी नेता आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करता है। उन्होंने इसके लिए अटलबिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कि उनके कार्यकाल में ऐसा ही होता था। राहुल गांधी ने कहा कि अब कोई विदेश से नेता आता है तो उसे मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया जाता है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात के ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया है।
दोनों LoPs को नहीं बुलाया गया है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि 'हम होते तो अंतरात्मा की आवाज' सुनते।' उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं।
