कंगना ने राहुल से क्यों कहा, भाजपा में आ जाइए... आप भी बन सकते हैं अटल जी

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने यह टिप्पणी की। उन्होंदे कहा कि ये सरकार के फैसले होते हैं। अटल जी देशभक्त थे। पूरे देश को उन पर गर्व था...लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफी शंकास्पद हैं। इंटरनेशनल साज़िशें या देश में दंगे करवाने की बात हो या 'टुकड़े-टुकड़े' की साजिशें- यह थोड़ा शंकास्पद है...लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव रहेगा कि भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको भी जीवन दिया है और आप भी अटल जी बन सकते हैं।