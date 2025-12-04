rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कंगना ने राहुल से क्यों कहा, भाजपा में आ जाइए... आप भी बन सकते हैं अटल जी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kangana Ranaut offter to Rahul Gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (15:24 IST)
Kangana Ranaut offter to Rahul Gandhi : भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव रहेगा कि भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको भी जीवन दिया है और आप भी अटल जी बन सकते हैं।
 
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने यह टिप्पणी की। उन्होंदे कहा कि ये सरकार के फैसले होते हैं। अटल जी देशभक्त थे। पूरे देश को उन पर गर्व था...लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफी शंकास्पद हैं। इंटरनेशनल साज़िशें या देश में दंगे करवाने की बात हो या 'टुकड़े-टुकड़े' की साजिशें- यह थोड़ा शंकास्पद है...लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव रहेगा कि भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको भी जीवन दिया है और आप भी अटल जी बन सकते हैं।
 
इससे पहले रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी बाहर से आते हैं, उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, यह परंपरा रही है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय होता था और मनमोहन सिंह जी के समय भी होता था। लेकिन आजकल यह होता कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, तो यह (सरकार) उनकी नीति है। ALSO READ: पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसे
 
राहुल गांधी ने कहा कि ये हर बार ऐसा करते हैं। संबंध तो सबके साथ है। हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हाल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels