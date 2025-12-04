राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

राहुल गाँधी जी, इतना सफ़ेद झूठ तो मत बोलिए।



पिछले एक-डेढ़ साल में ही आपने कम से कम पांच विदेशी मेहमानों/राष्ट्राध्यक्षों से मुलाक़ात की है। ये तस्वीरें झूठी तो नहीं हो सकती राहुल गाँधी जी!



- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी: 10 जून, 2024

- मलेशिया के प्रधानमंत्री… pic.twitter.com/Sl67sXf3wU — Anil Baluni (@anil_baluni) December 4, 2025

लोकसभा सदस्य बलूनी ने कहा कि गांधी सिर्फ डेढ़ साल में कम से कम पांच राष्ट्र प्रमुखों समेत विदेशी मेहमानों से मिले हैं और पहले भी कई विदेशी मेहमानों से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांधी 10 जून, 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से, 21 अगस्त, 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से, 16 सितंबर, 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से और आठ मार्च, 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले थे।