असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, 'कुत्ते' को लेकर मचे बवाल पर बोलीं रेणुका चौधरी, राहुल गांधी ने क्या कहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (22:20 IST)
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक आवारा कुत्ते को लेकर संसद परिसर पहुंच गईं। यह घटना कुछ ही मिनटों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई। संसद में प्रवेश से पहले कुत्ते को साथ लाती देख वहां मौजूद सांसदों और कर्मचारियों के बीच हैरानी का माहौल बन गया। कई नेताओं ने पूछा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रेणुका चौधरी ने तीखा बयान दिया। उनका कहना था कि 'जो लोग अंदर बैठे हैं, वो काटते हैं, कुत्ते नहीं काटते'। इस पर राहुल गांधी का बयना भी सामने आया।
राहुल गांधी बोले- क्या कुत्ता ही है मुख्य टॉपिक
इस घटना पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हल्के-फुल्के अंदाज में लेकिन तंज कसते हुए कहा कि मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मुख्य टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या गुनाह किया? क्या कुत्तों को यहां आने की इजाजत नहीं है? शायद पालतू जानवरों को यहां आने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। राहुल गांधी का यह बयान संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान आया। उन्होंने इशारों-इशारों में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में असल मुद्दों की जगह इस तरह की छोटी-छोटी बातें चर्चा का विषय बन रही हैं।
भाजपा ने संसद की गरिमा के खिलाफ बताया 
भाजपा नेताओं ने रेणुका चौधरी के इस कृत्य को संसद की गरिमा के खिलाफ बताया है। कई सांसदों ने सवाल उठाया कि संसद कोई पशु आश्रय केंद्र नहीं है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग रेणुका चौधरी के जानवर प्रेम की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे संसद की मर्यादा का उल्लंघन बता रहे हैं। 

