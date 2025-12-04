Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान

प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे पुराने दोस्त को लेने पहुंचे। राजधानी के सर्द मौसम में भी दोनों नेताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। विमान से उतरते ही पुतिन ने मोदी की तरफ अपने स्टाइल में इशारा किया, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर गले भी मिले। PM ने पुतिन का इतना जोरदार स्वागत किया कि तुरंत क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कहा- हमें मालूम नहीं था कि PM मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पर आएंगे।