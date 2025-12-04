rashifal-2026

Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (20:25 IST)
Vladimir Putin Putin India Visit news in hindi : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर नयी दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य लगभग 8 दशक पुरानी भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत करना है, एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू-राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है। 
हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री मंत्री आवास पहुंचे।

गदगद हुआ क्रेमलिन 
प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे पुराने दोस्त को लेने पहुंचे। राजधानी के सर्द मौसम में भी दोनों नेताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। विमान से उतरते ही पुतिन ने मोदी की तरफ अपने स्टाइल में इशारा किया, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर गले भी मिले। PM ने पुतिन का इतना जोरदार स्वागत किया कि तुरंत क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कहा- हमें मालूम नहीं था कि PM मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पर आएंगे।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी से PM आवास पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्राइवेट डिनर करेंगे। 
पीएम मोदी के स्वागत पर क्रेमलिन का बयान भी सामने आया है। क्रेमलिन ने बयान में कहा कि एयरपोर्ट पर पुतिन की अगवानी का मोदी का फैसला अनएक्सपेक्टेड। 
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर क्या कहा 
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने पर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत कर खुश हूं।
आज शाम और कल हमारी बातचीत को लेकर आशान्वित हूं। भारत और रूस की दोस्ती की हमेशा उम्मीदों पर खरी उतरी हुई है। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचा है। Edited by : Sudhir Sharma

