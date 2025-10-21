Weather Update : मानसून लौटने के बाद भी इन राज्यों के लिए बढ़ाएगा मुश्किल, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

मानसून भले ही लौट गया, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का दौर अभी भी जारी है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD)ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। चेतावनी जारी होते ही स्थानीय बंदरगाह खाली होने लगे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।