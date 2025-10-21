Weather Update : मानसून लौटने के बाद भी इन राज्यों के लिए बढ़ाएगा मुश्किल, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

मानसून भले ही लौट गया, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का दौर अभी भी जारी है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD)ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। चेतावनी जारी होते ही स्थानीय बंदरगाह खाली होने लगे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
किन राज्यों में रहेगा असर
IMD ने बताया कि चक्रवात का असर दक्षिण प्रायद्वीप से पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य भारत, पश्चिम भारत से उत्तर भारत तक रहेगा। चक्रवात का असर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है।
चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में मंगलवार को व्यापक बारिश हुई और राज्य में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार चेन्नई के कुछ हिस्सों में 63.5 मिलीमीटर, रामनाथपुरम में 149 मिलीमीटर और नागपट्टनम में 90 मिलीमीटर बारिश को छोड़कर तमिलनाडु में मंगलवार को 50 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई।