Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : Delhi-NCR से Bihar तक चमकी ठंड, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Updates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:48 IST)
Weather Update News : भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश के अधिकांश क्षेत्रों से मानसून खत्म हो गया है, उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक भी दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। दिल्ली-NCR में ठंडी हवाएं चलने से सुबह-शाम ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी संभावना जताई गई है। विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

खबरों के अनुसार, देश के अधिकांश क्षेत्रों से मानसून खत्म हो गया है, उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक भी दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। दिल्ली-NCR में ठंडी हवाएं चलने से सुबह-शाम ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी संभावना जताई गई है।
ALSO READ: Weather Update : दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई, मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा सीकर
विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय अब गुलाबी ठंड का अनुभव हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा था।

पंजाब में आने वाले 7 दिनों तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में राज्यभर में शुष्क स्थिति बनी रहेगी और तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के सभी संभागों से मानसून की विदाई हो गई है। हालांकि मानसून की वापसी के बाद भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।
ALSO READ: Weather Update : कहीं चमकी ठंड, कहीं बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम
बुधवार-गुरुवार यानी 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है। इसमें खंडवा-खरगोन सहित 8 जिले शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालिया बर्फबारी के बाद अब धूप निकलने लगी है। हालांकि इससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में घना कोहरा और न्यून तापमान के कारण ठंड बढ़ रही है।
ALSO READ: Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा तापमान, दिल्ली एनसीआर में ठंड का अहसास
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण ओडिशा तट, आंध्र प्रदेश तट, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मेघालय, झारखंड, तेलंगाना और रायलसीमा में हल्की वर्षा दर्ज की गई। राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राघोपुर में तेजस्वी यादव को मिली राहत

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels