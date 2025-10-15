ट्रंप ने पुतिन को बताया अच्छा दोस्त, कहा 1 हफ्ते में जीत लेना था युद्ध

Trump Putin news in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को अच्छा दोस्त बताते हुए रूस युक्रेन युद्ध को लेकर उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं। यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है। वह चार साल से चल रहे उस युद्ध में जा रहे हैं जिसे उन्हें एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान कहा कि मैं बहुत निराश हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। शायद अब भी हैं। मुझे नहीं पता कि वह इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं। यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है। वह 4 साल से चल रहे उस युद्ध में जा रहे हैं जिसे उन्हें एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि यह एक भयानक युद्ध है। उन्होंने लगभग डेढ़ लाख सैनिक खो दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मौतों के मामले में यह सबसे बड़ी घटना है। यह किसी भी युद्ध से बड़ी है। मैंने उनमें से आठ का निपटारा किया है। मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना यही है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत संभावनाएं थीं। हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन्हें इस युद्ध को पूरी तरह से सुलझाना होगा।

व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात से 2 दिन पहले ट्रंप के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका कीव की मदद के लिए उसे टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है। हालांकि रूस ने कहा है कि इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

ट्रंप की टैरिफ धमकी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उन सभी से कहा जो BRICS में शामिल होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे। BRICS डॉलर पर हमला था और मैंने कहा अगर आप यह खेल खेलना चाहते हैं, तो मैं अमेरिका में आने वाले आपके सभी उत्पादों पर टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कहा, हम BRICS से बाहर हो रहे हैं। अब वे इस बारे में बात भी नहीं करते।

