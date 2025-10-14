शाहबाज को ट्रंप की चापलूसी करते देख हैरान रह गईं मेलोनी, जानिए कैसा था रिएक्शन?

Meloni reaction on Shehbaz praises Trump : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते देख इटली की प्रधानमंत्री जॉजिया मेलोनी हैरान रह गईं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने मुंह हाथ रख लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हुए कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अथक प्रयासों के बाद शांति हासिल की गई है। उन्होंने इस दुनिया को शांति और समृद्धि के साथ रहने की जगह बनाने के लिए इन महीनों में दिन-रात लगातार काम किया है।

शाहबाज ने कहा कि उन्होंने न केवल दक्षिण एशिया में शांति लाई है बल्कि लाखों लोगों और उनके जीवन को बचाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी तारिफ सुन ट्रंप खुशी से फूलकर कुप्पा हो गए। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री को यह रास नहीं आया और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

edited by : Nrapendra Gupta