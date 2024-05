मातृत्व अवकाश को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नियोक्ता को दिए यह निर्देश...

Important decision of the High Court regarding maternity leave : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मां बनना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और एक नियोक्ता को महिला कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अदालत ने यह बात भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (AAI) द्वारा जारी उस पत्र को खारिज करते हुए कही जिसमें एक महिला कर्मचारी को इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था कि उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं।