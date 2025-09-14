Biodata Maker

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध जारी, औवेसी बोले- मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (17:11 IST)
एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला अवसर है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर देश में लोग बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं इस मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।  शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाकर विरोध किया।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि यह विषय बोलने लायक नहीं है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। जब हमारे लोगों का खून बहा है, तो फिर उनसे खेल का क्या मतलब?
 
मैच को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विरोध जताया। ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना “राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान” है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की और जनता से मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी फोड़ा, वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को सिंदूर भेजा। 
क्या भारत विश्व कप और एशिया कप छोड़ सकता है 
एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा यह एक ऐसा बिंदु है जहां लोगों का मत आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत विश्व कप और एशिया कप छोड़ सकता है?
 
क्या कहा हरीश रावत ने 
एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, "लोग आक्रोशित हैं। पूरा भारत आक्रोशित है। हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं कि खून और पानी, खून और खेल, खून और कूटनीति, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।
webdunia

पाकिस्तान हमारी धरती पर रोज़ खून की होली खेलना चाहता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रख सकते। एक कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। यह उन देशों के लिए भी एक संदेश होगा जो एक तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ डिनर करते हैं और दूसरी तरफ़ हमें अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, जो एक तरफ़ शंघाई सहयोग संगठन में हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और दूसरी तरफ़ पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई समूह का सह-अध्यक्ष बनाते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यह संदेश वहां की जनता तक जाना चाहिए ताकि वे कहें कि भारत उनका भाई है।

