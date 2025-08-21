रूस भारत को देगा सस्ता तेल, क्या होगा आम आदमी पर असर?

Russia crude oil : अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच रूस ने भारतीय तेल कंपनियों ने राहत देते हुए और सस्ता तेल देने का एलान किया। हालांकि रूस के इस कदम से ट्रंप की भारत के प्रति नाराजगी और बढ़ सकती है। जानिए रूस के इस कदम से आम आदमी और उसके बजट पर क्या असर होगा?

रूस से कितना तेल खरीदता है भारत : भारत अपनी जरूरत का 40 फीसद कच्चा तेल रूस से खरीदता है। रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश है। खपत बढ़ने से भारत की तेल खरीद बढ़ती जा रही है।

यूरोप के नए प्रतिबंधों के बाद रूस 47-48 डॉलर से ज्यादा कीमत पर तेल नहीं बेच सकता। पहले यह कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल थी। ऐसे में भारत को मिलने वाली छूट भी 4-5 डॉलर प्रति बैरल से घट कर 1.5-2 डॉलर प्रति बैरल रह गई है।

क्या जनता को मिलेगा फायदा : भारत भले ही रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा हो लेकिन आम लोगों को अब तक इसका फायदा नहीं मिला है। रूस से सस्ते तेल की खरीद से होने वाली बचत का फायदा निजी कंपनियों जैसे रिलायंस और नायरा को मिल रहा है, सरकार भी इस डील से फायदे में हैं। आम आदमी को सस्ता पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने टैक्स कम नहीं किया है और निजी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। आगे भी तेल कंपनियां शायद ही आम ग्राहकों को इसका फायदा दे।

भारत को मिली रूस से तेल खरीदने की सजा : अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25 फीसद का अतिरिक्त शुल्क इसलिए लगाया है कि वह रूस से तेल की खरीद करता है। ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं का कहना है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए ही भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। भारत से तेल के बदले मिलने वाले पैसे से ही रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ता है।

