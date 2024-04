जयशंकर को मिला आश्वासन, कब्जाए जहाज के चालक दल से मिलने की अनुमति देगा ईरान

crew members of the ship to meet : ईरान (Iran) के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि उनका देश भारतीय अधिकारियों को उस मालवाहक जहाज (cargo ship) के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों (Indian members) से मिलने की अनुमति देगा जिसे ईरान की सेना ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट अपने कब्जे में ले लिया था।