क्या राहुल गांधी के जूते के लैस बांध रहा था यह कांग्रेस नेता, अमित मालवीय के ट्वीट पर बवाल

Former union minister Bhanwar Jitendra Singh goes down on his knee to tie Rahul Gandhi’s shoe lace. The arrogant entitled brat instead of helping himself is seen patting his back…



इसी परिपाटी की बात कर रहे थे खड़गे जी? कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है। pic.twitter.com/FtHCCwNTwu