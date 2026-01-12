इसरो को बड़ा झटका, तीसरे चरण में लक्ष्य से भटका PSLV C62

ISRO PSLV-C62 Launch : इसरो के PSLV C62 मिशन को सोमवार को लांच किया गया। हालांकि तीसरे चरण में यह लक्ष्य से भटक गया। तीसरे स्टेज के बाद फिलहाल सैटेलाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसरो इसकी जांच कर रहा है।
इसरो ने आज सुबह सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR) से PSLV C62 सफलतापूवर्क लांच किया। हालांकि वह सैटेलाइट अन्वेषा ऑर्बिट में तैनात करने में विफल रहा। बताया जा रहा है कि चौथे चरण से पहले रॉकेट ने दिशा बदल ली। इस वजह से सैटेलाइट अलग नहीं हो सका और सारे पेलोड अंतरिक्ष में खो गए।
इस मिशन का मुख्य हिस्सा EOS-N1 अन्वेषा था। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित एक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है।
इसरो चीफ वी. नारायणन ने कहा कि आज हमने PSLV C62 / EOS - N1 मिशन की कोशिश की है। PSLV व्हीकल चार स्टेज वाला व्हीकल है, जिसमें 2 सॉलिड स्टेज और 2 लिक्विड स्टेज हैं। तीसरे स्टेज के आखिर के पास व्हीकल का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक था। तीसरे स्टेज के आखिर के पास हमें व्हीकल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। इसके बाद, व्हीकल के फ्लाइट पाथ में एक डेविएशन देखा गया है। हम डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं।
edited by : Nrapnedra Gupta