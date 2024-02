IUML सांसद ने लोकसभा में उठाया हल्द्वानी हिंसा का मुद्दा, कहा-ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए

IUML MP raised the issue of Haldwani violence in Lok Sabha : उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए अन्यथा देश को इसका नुकसान होगा। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं।