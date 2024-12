#266RajyaSabhaSession



सबसे पहले, मैं संविधान के निर्माताओं का स्मरण करता हूँ, जिन्होंने गहन चिंतन, गहन मनन और व्यापक चर्चा के बाद यह संविधान हमें दिया। इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा, Says @JPNadda, beginning the day's debate on constitution in #RajyaSabha@VPIndia pic.twitter.com/8tUA8GYYsP