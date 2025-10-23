केदारनाथ के कपाट बंद, 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन

बाबा की पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री-विशाल की यात्रा लगभग एक महीने और चलेगी
आज भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान एवं धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल हेतु बंद हो गए। कपाट बंद होने से पूर्व बाबा केदार की पूजा-अर्चना में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/CgFfdZu3fd— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2025