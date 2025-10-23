dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






केदारनाथ के कपाट बंद, 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन

Advertiesment
हमें फॉलो करें kedarnath

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

केदारनाथ , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)
Kedarnath news in Hindi : केदारनाथ धाम में गुरुवार को पूजा-अर्चना और अनुष्ठान के बाद शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए। इस वर्ष 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज दोपहर को बंद हो जाएंगे।
 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की और अनुष्ठान किया। इसके बाद मंदिर के कपाट कर दिए गए। इस अवसर पर केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयघोष से गूंज उठी।
 
बाबा की पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री-विशाल की यात्रा लगभग एक महीने और चलेगी
 
उन्होंने कहा कि नवनिर्माण का कार्य केदारनाथ में तेजी से चल रहा है। अगले साल तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान बद्री-विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण और मास्टर प्लान पर भी तेजी से काम चल रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया बैन, क्या होगा भारत पर असर?

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels