केदारनाथ के कपाट बंद, 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन

Kedarnath news in Hindi : केदारनाथ धाम में गुरुवार को पूजा-अर्चना और अनुष्ठान के बाद शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए। इस वर्ष 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज दोपहर को बंद हो जाएंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की और अनुष्ठान किया। इसके बाद मंदिर के कपाट कर दिए गए। इस अवसर पर केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयघोष से गूंज उठी।

आज भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान एवं धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल हेतु बंद हो गए। कपाट बंद होने से पूर्व बाबा केदार की पूजा-अर्चना में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/CgFfdZu3fd — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2025 बाबा की पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री-विशाल की यात्रा लगभग एक महीने और चलेगी बाबा की पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री-विशाल की यात्रा लगभग एक महीने और चलेगी

उन्होंने कहा कि नवनिर्माण का कार्य केदारनाथ में तेजी से चल रहा है। अगले साल तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान बद्री-विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण और मास्टर प्लान पर भी तेजी से काम चल रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta