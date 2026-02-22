suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






kishtwar encounter : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर ढेर

Advertiesment
हमें फॉलो करें jammu kashmir police

सुरेश एस डुग्गर

जम्मू , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (13:47 IST)
किश्तवाड़ जिले के छात्ररू इलाके में रविवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप कमांडर को मार गिराया गया।
ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि पुलिस, 2 पैरा और सेना की जॉइंट टीम के साथ भीषण गोलीबारी में जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर मारा गया। हालांकि, मारे गए आतंकवादी का शव अभी तक नहीं मिला है।
ALSO READ: भीषण नरसंहार, बंदूकधारियों ने गांव पर बोला धावा, 50 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट कई महिलाएं और बच्चे अगवा
इस बीच ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है। जब यह स्टोरी फाइल की जा रही थी, तब इलाके में ऑपरेशन चल रहा था।
ALSO READ: गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर पीटा, प्राइवेट पार्ट सैनिटाइजर से जलाने की कोशिश
माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर, सेना की व्हाइटनाइट कॉर्प्स ने लिखा, "व्हाइटनाइट कॉर्प्स की टुकड़ियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में किश्तवाड़ के पासेरकुट इलाके में आतंकवादियों से कॉन्टैक्ट किया। फायरिंग जारी है। सैनिकों ने इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है, पोस्ट में लिखा है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Sharad Pawar : शरद पवार की फिर बिगड़ी तबीयत, जानें अब कैसी है हालत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels