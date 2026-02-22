kishtwar encounter : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर ढेर

ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि पुलिस, 2 पैरा और सेना की जॉइंट टीम के साथ भीषण गोलीबारी में जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर मारा गया। हालांकि, मारे गए आतंकवादी का शव अभी तक नहीं मिला है।

इस बीच ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है। जब यह स्टोरी फाइल की जा रही थी, तब इलाके में ऑपरेशन चल रहा था।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर, सेना की व्हाइटनाइट कॉर्प्स ने लिखा, "व्हाइटनाइट कॉर्प्स की टुकड़ियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में किश्तवाड़ के पासेरकुट इलाके में आतंकवादियों से कॉन्टैक्ट किया। फायरिंग जारी है। सैनिकों ने इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है, पोस्ट में लिखा है। Edited by : Sudhir Sharma