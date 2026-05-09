Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि? होंगे देश के नए CDS

Advertiesment
Lt Gen NS Raja Subramani New CDS India
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (08:12 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (09:05 IST)
google-news
NS Raja Subramani CDS of India :  मोदी सरकार ने देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नाम का एलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को सैन्य बलों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 30 मई 2026 को वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।
 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के छात्र रहे जनरल सुब्रमणि को 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वे ब्रिटेन के जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनके पास किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल की डिग्री है।

सैन्य करियर और अनुभव

लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार के रूप में देश की सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे मार्च 2023 से जून 2024 तक मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक उप थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं।
 
'ऑपरेशन राइनो' के तहत असम में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली। इसके अलावा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और सेंट्रल सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया। वे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक कोर, '2 कोर' की कमान भी संभाल चुके हैं।
 

सम्मान और परिवार

उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है। उनका विवाह महालक्ष्मी सुब्रमणि से हुआ है और उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Top News : पश्चिम बंगाल में आज से शुभेंदु राज, तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण पर 'संकट'

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels