Publish Date: Sat, 09 May 2026 (08:12 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (09:05 IST)
NS Raja Subramani CDS of India : मोदी सरकार ने देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नाम का एलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को सैन्य बलों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 30 मई 2026 को वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के छात्र रहे जनरल सुब्रमणि को 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वे ब्रिटेन के जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनके पास किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल की डिग्री है।
सैन्य करियर और अनुभव
लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार के रूप में देश की सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे मार्च 2023 से जून 2024 तक मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक उप थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं।
'ऑपरेशन राइनो' के तहत असम में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली। इसके अलावा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और सेंट्रल सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया। वे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक कोर, '2 कोर' की कमान भी संभाल चुके हैं।
सम्मान और परिवार
उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है। उनका विवाह महालक्ष्मी सुब्रमणि से हुआ है और उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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