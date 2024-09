Delhi की CM आतिशी के सामने कई चुनौतियां, लंबित परियोजनाओं को देनी होगी गति

Many challenges before Delhi's new Chief Minister Atishi : मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में शनिवार को शपथ लेने वाले दिल्ली के नए मंत्रिमंडल के पास लंबित परियोजनाओं, योजनाओं और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की जाने वाली नई पहल की एक लंबी सूची है।