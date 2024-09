एक देश, एक चुनाव का विचार खतरनाक : कमल हासन

Kamal Haasan's statement on One Country One Election proposal : मक्कल नीधि मय्यम (MNM) के संस्थापक एवं अभिनेता कमल हासन ने शनिवार को कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का प्रस्ताव खतरनाक है और इसकी खामियों के निशान अब भी कुछ देशों में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी भारत में न तो अभी और न ही भविष्य में जरूरत है।