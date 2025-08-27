जम्मू में फंसे कई लोग, हाईवे बंद और कई ट्रेनें रद्द, यात्रा रोकी, वापसी के रास्ते तलाश रहे लोग

Jammu and Kashmir Rain Update



The exact moment the Tawi bridge collapsed was caught on camera.



बता दें कि वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई हैं। वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस बीच लोगों को सतर्क रहने और आगे की यात्रा नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में लगातार भीषण गरज-चमक और मूसलाधार बारिश जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।जम्मू में भारी बारिश से वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कई तीर्थयात्रियों सहित 32 लोगों की मौत हो गई। यात्रा स्थगित कर दी गई है और दूरसंचार सेवाएं बाधित हैं। जम्मू से कहीं भी जाने वाली ट्रेनें बंद कर दी गई है। कई सडकें यातायात की बंद हो गई हैं। कटरा जाने वाली ट्रेंने रोक दी गई हैं। बता दें कि तवी नदी का पुल टूट जाने की वजह से कटरा जाने वाला मार्ग भी बाधित हो गया है। कई हाइवे बंद हो गए हैं। वहीं बारिश लगातार हो रही है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। जो लोग वैष्णोदेवी जाने के लिए निकले थे, वे जम्मू में ही फंसे हैं या फिर वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं।