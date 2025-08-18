Biodata Maker

Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/मुंबई , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (23:13 IST)
भारी बारिश ने सोमवार को कई राज्यों में कहर बरपाया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां बारिश के कारण 200 से अधिक लोग फंस गए थे और 5 के लापता होने की खबर है। बिगड़े हालात को देखते हुए अधिकारियों को बचाव कार्यों के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण करीब 400 सड़कें बंद हो गईं। कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है।
 
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से प्रभावित गांव में मलबे से 2  और शव बरामद किए गए, जिससे 14 अगस्त की आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। रुक-रुककर हो रही बारिश के बावजूद तलाशी अभियान पांचवें दिन भी जारी रहा।
मुंबई में लगातार बारिश की वजह से शहर थम सा गया, जिसके चलते बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएससी) को मंगलवार को विद्यालय और कॉलेज में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। देश की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को नौ घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई।
 
मुंबई में लगातार बारिश के कारण जलभराव से प्रभावित चेंबूर के एक अस्पताल में भर्ती होने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने बीमार परिजनों को पीठ पर लादकर बीएमसी द्वारा संचालित ‘मां जनरल अस्पताल’ तक जाते देखा गया। एक अधिकारी ने बताया कि शाम तक स्थिति नियंत्रण में आ गई।
 
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में लगातार बारिश के बीच बाढ़ में 200 से ज़्यादा लोग फंस गए, जिससे अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना बुलानी पड़ी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर दूर जिले के मुखेड़ तालुका से पांच लोगों के लापता होने की सूचना है।
हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं, कुछ को ‘‘गो-अराउंड’’ (विमान के उतरने को बीच में रोककर फिर से उड़ान भरना) करना पड़ा और एक उड़ान का मार्ग परिवर्तित किया गया। अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई और पहुंच मार्गों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा हुई।
 
फडणवीस ने कहा कि मुंबई में सोमवार को छह से आठ घंटों में 177 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने नागरिकों से सभी सावधानियां बरतने को कहा क्योंकि दिन भर और बारिश होने और ऊंची लहरें उठने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि नांदेड़, लातूर और बीदर के जिला कलेक्टर बचाव अभियान चलाने के लिए आपस में समन्वय कर रहे हैं।
 
फडणवीस ने कहा कि एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की एक टीम, एक सैन्य यूनिट और एक पुलिस दल बचाव कार्यों के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से एक सैन्य यूनिट भी भेजी गई है। सोमवार को मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की सूचना है, जिससे यातायात जाम हो गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए, बीएमसी ने शहर के सभी स्कूल और कॉलेज में दूसरी पाली (दोपहर 12 बजे के बाद) में छुट्टी घोषित कर दी। बाद में, नगर निकाय ने भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच मंगलवार को महानगर के सभी स्कूल और कॉलेज में भी छुट्टी की घोषणा की।
 
अधिकारियों ने बताया कि ठाणे जिले में, कल्याण के एक पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे चार घर क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा ठाणे और पालघर जिलों में 18-19 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद, अधिकारियों ने मंगलवार को स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है।
 
जम्मू-कश्मीर में 167 लोगों को बचाया गया 
जम्मू-कश्मीर के बादल फटने से प्रभावित चिशोती गांव में, बचाव दल कई स्थानों पर, खासकर एक लंगर (सामुदायिक रसोई) स्थल के पास, मलबे को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। वे अर्थमूवर और खोजी कुत्तों सहित मशीनों का उपयोग कर मलबे को हटा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज दोपहर दो शव बरामद किए गए, जिनमें से एक महिला का था।
 
अधिकारियों ने बताया कि कुल 167 लोगों को बचाया गया, जबकि आज सुबह सूची में नये सिरे से संशोधन के बाद लापता लोगों की संख्या घटकर 39 रह गई है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि बल की पांच राहत टुकड़ियां बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं और अतिरिक्त चिकित्सा टीम की तैनाती के साथ प्रयासों को और तेज़ कर दिया गया है।
 
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि अगले आठ दिनों के लिए चिसोती में 10 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी (प्रत्येक दिन दो) तैनात रहेंगे।
 
इस बीच, कश्मीर के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई, जिसके कारण अधिकारियों को घाटी के संवेदनशील हिस्सों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पड़े। उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के लोलाब के वारनोव वन क्षेत्र में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को बादल फटने की आशंका के चलते सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा।
 
हिमाचल में भूस्खलन से 400 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में, राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 400 सड़कें बंद हो गईं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सतलुज नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण शिमला जिले के सुन्नी इलाके में तत्ती-पानी के पास शिमला-मंडी सड़क बंद कर दी गई है।
 
खबरों के अनुसार, कुल्लू जिले में पागल नाला के पास ऑत-लरगी-सैन्ज सड़क पर भारी भूस्खलन के बाद लगभग 15 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया। स्थानीय मौसम विभाग कार्यालय ने 21 अगस्त को छोड़कर 24 अगस्त तक राज्य में अगल-अलग जगहों पर भारी बारिश का ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है।
 
राष्ट्रीय राजमार्ग 3 (मंडी-धरमपुर मार्ग), राष्ट्रीय राजमार्ग 305 (औट-सैंज मार्ग) और राष्ट्रीय राजमार्ग 505 (खाब से ग्रामफू) सहित कुल 400 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, इनमें से 192 सड़कें मंडी जिले में और 86 निकटवर्ती कुल्लू में स्थित हैं। 
 
आईएमडी ने जारी किया अलर्ट
राष्ट्रीय राजधानी में, आईएमडी ने मंगलवार को बारिश के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी की है। अधिकारियों ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में, ओडिशा में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ क्योंकि मलकानगिरि, नबरंगपुर, गजपति और कोरापुट जिलों में निम्न दबाव के कारण बारिश हुई।
 
पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण, मलकानगिरि जिले के कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मलकानगिरि जिला प्रशासन जान-माल का कोई नुकसान न हो, इसके लिए सतर्क है।
 
मलकानगिरि और नबरंगपुर जिलों के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। कोरापुट जिले के काकिरीगुम्मा इलाके में भूस्खलन की खबर है, जिसके कारण काकिरीगुम्मा और तालामेतिंग तथा नारायणपटना और तालागुमंडी को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई।
 
आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में 21 अगस्त से 11 जिलों के लिए भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट (सावधान रहें) जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

