कठुआ से मंडी तक बादलों ने मचाई तबाही, जानिए देशभर में मौसम का हाल?

Weather Update : जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा बारिश का दौर जारी। जम्मू के कठुआ से लेकर हिमाचल के मंडी में बादलों ने जमकर तबाही मचाई।

कठुआ के 3 स्‍थानों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 4 लोगों के मरने और दर्जनों के लापता होने का समाचार है। रेलवे ट्रेक और हाईवे को भी नुकसान हुआ है। बीसियों घर तबाह हो गए हैं। मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी-कुल्लू खंड पर स्थित पनारसा, टकोली और नागवाईं क्षेत्रों में आज अचानक बाढ़ आने की कई घटनाएं सामने आईं। राजमार्ग पर कई स्थानों पर संपर्क बाधित हुआ है।

पंजाब में उफान पर नदियां : ब्यास और सतलुज के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद दोनों नदियां उफान पर हैं। कपूरथला, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में नदियों के किनारे बसे गांवों की आबादी प्रभावित हुई है, वहीं किसानों को फसल के नुकसान का डर है। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी और होशियारपुर जिले के टांडा क्षेत्र में ब्यास नदी से सटे निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं। तरनतारन के खडूर साहिब क्षेत्र में किसानों ने दावा किया कि ब्यास नदी के उफान के कारण उनकी फसलें, धान और चारा जलमग्न हो गए हैं। नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद होशियारपुर के तलवारा में पोंग (ब्यास) बांध से और पानी छोड़ा गया। फिरोजपुर जिले में भी स्थिति गंभीर है, जहां सतलुज नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पानी में डूबे रहने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

नांदेड़ में भारी बारिश के कारण 3 की मौत : मध्य महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पिछले दो दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई तथा कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमायतनगर तहसील के सिरंजनी और सिलोदा गांव का नदियों में बाढ़ के कारण संपर्क टूट गया है। इसके अलावा अन्य तहसीलों के भी कुछ गांवों का बाढ़ के कारण संपर्क टूट गया है। कंधार तहसील के कोट बाजार गांव में शनिवार तड़के लगभग चार बजे एक घर की दीवार गिरने से शेख नासिर (72) और शेख हसीना (68) की मौत हो गई। सिंदगी (चिखली) से बोधाडी बुद्रुक मार्ग पर एक पुल पार करते समय एक वैन के बह जाने से उसमें सवार प्रेमसिंह पवार (42) डूब गए। बाद में उनका शव बरामद किया गया।

मुंबई में रेड अलर्ट : मुंबई और इसके उपनगरों में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया और उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मुंबई महानगर में 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। आने वाले दिनों में पूरे पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

केरल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट : केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण शनिवार को निचले इलाकों में जलभराव हो गया और राज्य के कुछ बांधों और जलाशयों में जलस्तर भी बढ़ गया। प्रदेश के पथानमथिट्टा जिले में, पानी छोड़ने के लिए दोपहर में कक्की जलाशय के दो द्वार खोले गए। पलक्कड़ जिले में, मीनकारा, चुलियार और वालयार बांधों का जलस्तर तीसरे चरण की चेतावनी की स्थिति में पहुंच गया। आईएमडी ने एर्णाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष नौ जिलों में ‘येलो अलर्ट’ भी जारी किया है।

राजस्थान में कैसा है मौसम : राजस्थान में बारिश का दौर जारी। वर्तमान में दक्षिण ओडिशा व आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस तंत्र के प्रभाव से आगामी 4 से 5 दिन उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभागों में बारिश होने की संभावना है।

edited by : Nrapendra Gupta