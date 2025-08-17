शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, लखनऊ में परेड

Shubhanshu Shukla news in hindi : अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौट आए। वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संसद में सोमवार को शुभांशु पर एक विशेष सत्र होगा।

आईएसएस की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद पहली बार भारत लौटे शुभांशु का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन भी उपस्थत थे।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती, भारत की मिट्टी पर आया। भारत माता के सपूत गगनयात्री शुभांशु शुक्ला आज सुबह तड़के दिल्ली पहुंचे। उनके साथ कुशल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी थे। वे भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे।'

शुक्ला पिछले एक साल से अमेरिका में थे और आईएसएस के एक्सिओम-4 मिशन से जुड़े थे। शुक्ला के यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने और उसके बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाने की उम्मीद है। उम्मीद है कि वह 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी में वापस आएंगे।





लखनऊ में परेड : एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) जाने वाले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का यहां उनके गृहनगर लौटने पर एक नायक की तरह स्वागत किया जाएगा। शुभांशु के विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) लखनऊ में उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। स्कूल ने इस अवसर पर एक भव्य परेड निकालने की घोषणा की है।

शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन रहे और 15 जुलाई को वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने कई प्रयोग भी किए।

तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों - पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज उज़्नान्स्की-विस्नीवस्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ शुक्ला ने 18-दिवसीय मिशन के दौरान कई प्रयोग किए।

