ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें vaishnodevi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (16:10 IST)
Vaishnodevi news in hindi : जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भारी तबाही की खबर है। राज्य में में सभी दरिया और नदियां खतरे के निशान को पार कर गए। इस बीच कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कई यात्रियों के घायल होने की खबर हैं। समाचार लिखे जाने तक यात्रा को रोक दिया गया है। ALSO READ: डोडा में बादल फटने से 4 की मौत, जम्मू कश्मीर में सभी नदियां खतरे के निशान के पार
 
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा, अधकुवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव कार्य जारी है।
 
मौसम पूर्वानुमान में 27 अगस्त तक जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। 
 
गौरतलब है कि डोडा जिले में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने और एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बचाव और निकासी में मदद के लिए आपदा प्रतिक्रिया दल तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels