अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकी

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भारी तबाही की खबर है। राज्य में में सभी दरिया और नदियां खतरे के निशान को पार कर गए। इस बीच कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कई यात्रियों के घायल होने की खबर हैं। समाचार लिखे जाने तक यात्रा को रोक दिया गया है।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा, अधकुवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव कार्य जारी है।

मौसम पूर्वानुमान में 27 अगस्त तक जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है।

Jai Mata Di In view of the inclement weather in the Adhkuwari - Bhawan Sector, The Himkoti track has been temporarily closed tonight for pilgrim movement. While, Adhkuwari - Sanjhichhat track (Old track) shall remain open for the pilgrims. #JaiMataDi #VaishnoDevi #YatraUpdate

गौरतलब है कि डोडा जिले में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने और एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बचाव और निकासी में मदद के लिए आपदा प्रतिक्रिया दल तैयार हैं।