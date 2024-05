मेधा पाटकर मानहानि केस में दोषी, हो सकती है 2 साल की सजा

Medha Patkar may get 2 years imprisonment in defamation case : दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) की नेता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया।