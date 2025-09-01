चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?

शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO Summit 2025 China) में भारत को मिली बड़ी सफलता के बाद अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय वार्ता स्थल रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीर शेयर की।
बता दें कि एससीओ के बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि दोनों नेताओं की अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद पहली मुलाकात है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अलग से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
मोदी ने पुतिन के साथ शेयर की तस्वीर : सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही कार में रवाना हुए थे। इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। जल्द ही दोनों देश के दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है’
एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत : SCO Summit एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत मिली है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
Edited By: Navin Rangiyal