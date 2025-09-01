चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO Summit 2025 China) में भारत को मिली बड़ी सफलता के बाद अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय वार्ता स्थल रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीर शेयर की।बता दें कि एससीओ के बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि दोनों नेताओं की अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद पहली मुलाकात है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अलग से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।