More than 6 kg gold seized at Chennai airport : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 3.91 करोड़ रुपए मूल्य एवं 24 कैरेट शुद्धता का 6 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया है। देश में इस बेशकीमती धातु की तस्करी में कथित संलिप्तता को लेकर गुरुवार को 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया जो दुबई से यहां पहुंचे थे।