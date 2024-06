More third gender voters cast their vote in Lok Sabha Elections 2024 : देश में हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में 2019 में हुए पिछले आम चुनाव की अपेक्षा अधिक तृतीय लिंगी मतदाताओं ने वोट डाला। 2024 के आम चुनाव में 25 प्रतिशत तृतीय लिंगी मतदाताओं ने वोट डाला जबकि 2019 के संसदीय चुनाव में 14.58 प्रतिशत ने मतदान किया था।