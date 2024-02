पीएम मोदी ने जताया पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर शोक

Narendra Modi expressed grief over the demise of Manohar Joshi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर शुक्रवार को गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए महाराष्ट्र की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया।