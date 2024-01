पीएम मोदी ने की गुरुवायूर में भगवान कृष्ण के मंदिर में पूजा-अर्चना

Narendra Modi offered prayers in the temple of Lord Krishna: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने केरल के गुरुवायूर (Guruvayur) में भगवान कृष्ण (Krishna) के मंदिर में बुधवार सुबह पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री पूजा के दौरान पारंपरिक परिधान 'मुंडू' और 'वेष्टि' (white shawl) धारण किए हुए थे। प्रधानमंत्री के दौरे के कारण मंदिर में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।