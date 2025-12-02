rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरदार पटेल ने उन्हें रोका, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा

Advertiesment
हमें फॉलो करें rajnath singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (23:54 IST)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से कराना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। रक्षा मंत्री ने सडली गांव में आयोजित यूनिटी मार्च में शामिल हुए। 
ALSO READ: असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, 'कुत्ते' को लेकर मचे बवाल पर बोलीं रेणुका चौधरी, राहुल गांधी ने क्या कहा
यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाना चाहते थे, वह भी जनता के रुपयों से, लेकिन तब के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने उनकी इस योजना को सफल नहीं होने दिया।
 
पीएम मोदी ने दिलावाया सम्मान 
राजनाथ सिंह ने कहा कि हमेशा पटेल की विरासत को दबाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर पटेल को सम्मान दिलाया, जिसके वे हकदार थे। नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन पटेल को उस समय कोई सम्मान नहीं दिया गया। उनकी विरासत को नजरंदाज करने के लिए, ये कुछ उदाहरण हैं।
ALSO READ: Apple नहीं मानेगा मोदी सरकार का आदेश? संचार साथी ऐप की अनिवार्यता का को लेकर क्या कहा, पहले भी कर चुकी है एंटी-स्पैम एप को रिजेक्ट
बोझ नहीं बनती कश्मीर समस्या 
उन्होंने कहा कि अगर पटेल की बातों को मान लिया जाता तो कश्मीर समस्या लंबे समय तक देश के लिए बोझ नहीं बनती। पटेल ने जरूरत के समय कड़े कदम उठाए, जिस वजह से हैदराबाद का विलय किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 370 हटाना आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाकर सही मायनों में भारत से जोड़ा।
ALSO READ: Rohingya : रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछा दें क्या, 5 गायब तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल का पूरा जीवन शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक था। वे भ्रष्टाचार के प्रति बहुत सख्त थे। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी मंत्री के खिलाफ शिकायत आए, तो उसकी जाँच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाया गया, तो मंत्री को पद छोड़ना होगा। उन्होंने अपने साथियों को भी इसी कसौटी पर कसा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MP : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, विभागों की समीक्षा के साथ मंत्रियों को बताई कार्ययोजना

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels