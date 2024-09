Manipur : उग्रवादियों के रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल, हाईअलर्ट पर सुरक्षाबल

One person killed in rocket attacks in Manipur : मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 रॉकेट दागे, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पिछले कुछ दिन में हुए ‘हाईटेक’ हमलों के बाद इंफाल घाटी क्षेत्र में तनाव फैल गया है।